BYD em Portugal. Chineses à conquista da Europa

A BYD (lê-se Bi-iú-di) apostou na Europa e já chegou ao mercado nacional pelas mãos do Grupo Salvador Caetano com uma gama com três modelos, – ATTO 3, HAN e TANG –, que vai ser dilatada até ao final do ano.

BYD em Portugal. Chineses à conquista da Europa









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: BYD em Portugal. Chineses à conquista da Europa O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar