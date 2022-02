Cupra: City Garage abre na baixa lisboeta

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Depois da Cidade do México, Hamburgo, Munique e Milão, a Cupra, marca desportiva do grupo Seat, abriu esta semana, em Lisboa, a sua primeira Cupra City Garage.O novo espaço aberto e dinâmico, inspirado na capital portuguesa, situa-se no final da Rua Áurea, 66, próximo da Praça do Comércio, numa das zonas mais históricas e animadas da cidade. É um destino cultural e contemporâneo único, que oferece uma experiê...