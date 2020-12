Dacia Sandero e Dacia Sandero Stepway - Qualidade reforçada

Com os novos modelos Sandero e Sandero Stepway, a Dacia, marca “low-cost” do grupo Renault Nissan, aposta no reforço da qualidade dos materiais e equipamentos, mas mantém os preços baixos.

