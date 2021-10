Elétrico EV6 reforça vendas da Kia Portugal

Primeiro de uma nova família baseada numa plataforma específica, a E-GMP, que partilha com o Hyundai Ioniq 5, posiciona-se acima do Kia E-Soul e do Kia E-Niro. Oferece carregamento ultra-rápido de 800V, que possibilita à bateria chegar dos 10 aos 80% de capacidade em apenas 18 minutos, grande autonomia, interior espaçoso e zero emissões.

Desde que foi apresentado há poucos meses, a Kia Portugal registou já cerca de 70 pré-encomendas do EV6, que é proposto no mercado nacional em três versões distintas de potência e autonomia.

Os responsáveis nacionais da marca sul-coreana esperam conseguir vender entre 150 e 200 carros, ainda este ano. Já num ano completo, como 2022, a expectativa é que as vendas cheguem aos 500 carros.

A Kia detém atualmente, com 3,31%, a maior quota do mercado nacional e regista, com 51%, o maior crescimento no top 15 das marcas de automóveis em Portugal.

A versão de entrada do EV6 é a Air que dispõe de uma bateria de 58 kWh, 170 cv, tração traseira e 578 km de autonomia. Vai custar 43.950 euros.

Segue-se a versão GT-Line com bateria de 77,4 kWh. O GT-Line está disponível com um motor de 229 cv, tração traseira (RWD) e até 740 km de autonomia.Custa 49.950 euros.

A terceira versão, a e-GT, a única com tração integral, tem uma bateria de 77,4 kWh, dois motores, 585 cv e 406 km de autonomia. Oferece uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,5 segundos e uma velocidade máxima de 260 km/h. Deverá chegar ao nosso país no primeiro trimestre de 2023 e irá custar 64.950 euros.

Para empresas, a Kia propõe a versão Air com um preço de 35.950 euros mais IVA e uma campanha de ‘renting’, tudo incluído por 499€ + IVA /mês - contrato de 60 meses / 50.000 km.