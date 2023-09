Ford lança uma Ranger híbrida recarregável

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O arranque da produção da primeira ‘pick-up’ Ford Ranger Plug-in Hybrid eletrificada está previsto para o final do próximo ano, com entregas no início de 2025.

Para a Ford, esta nova versão combina a capacidade de condução elétrica com a versatilidade para a aventura e para o trabalho, e representa um passo significativo nos planos da marca para oferecer uma gama completa de motorizações diferentes no segmento das ‘pick-ups’ médias.

Simplificando a transição para os veículos elétricos, os futuros

proprietários da Ford Ranger Plug-in Hybrid também vão beneficiar do ecossistema Ford Pro, com soluções de carregamento, ‘software’ e serviços que permitem às empresas otimizar os seus negócios.

Segundo os responsáveis da marca, a Ford Ranger Plug-in Hybrid vai proporcionar mais binário do que o de qualquer outra versão do modelo Ranger, fruto da combinação de um motor a gasolina Ford EcoBoost de 2,3 litros com um motor elétrico e um sistema de bateria recarregável, também permitindo a sua condução em modo 100% elétrico para uma autonomia superior a 45 quilómetros.

A capacidade máxima de reboque com travões da Ford Ranger Plug-In Hybrid é de 3.500 quilos, exatamente a mesma da restante gama Ranger.

O novo modelo da Ford vem equipado com capacidade de tração ‘off-road’ às quatro rodas, modos de condução selecionáveis e funcionalidades avançadas de segurança e assistência ao condutor. Além disso oferece a funcionalidade Pro Power Onboard, que permite alimentar ferramentas elétricas e aparelhos de grande consumo num local de trabalho ou num acampamento remoto, ligando-os a tomadas elétricas integradas na plataforma de carga e na cabina.