Honda Jazz e Crosstar eletrificados

A Honda avança no caminho da eletrificação da sua gama com o lançamento do Jazz e do Crosstar com a tecnologia híbrida e:HEV. Até 2022, a marca quer lançar na Europa seis modelos eletrificados.

