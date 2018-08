Características

25.700€

extra-urbano 3,9/100 km;

misto 4,3l/100 km;

urbano 5.0l/100 km.

dianteiro transversal, alumínio, gasóleo, 4 cilindros em linha, 16 válvulas, turbo, 'common-rail', intercooler.1.598 cc.115 cv às 4.000 rpm.320 Nm das 1.750-2.250 rpm.193 km/h.10,7s dos 0-100 km/h.manual de 6 velocidades.dianteira.113g/km (Euro VI).O Hyundai Kauai passa a estar disponível a partir de agora com motor turbodiesel de 1.6 litros, na variante de 115 cv e associado a uma caixa manual de seis velocidades, vindo assim juntar-se às versões de duas rodas motrizes (tracção dianteira) equipadas com motor a gasolina de 1.0 litro, de 120 cv de potência.Esta nova versão Diesel já está disponível no mercado nacional e os preços começam nos 25.700€, sendo por isso superior aos das variantes a gasolina em cerca de 5.000€. Aqui, mais uma vez, coloca-se a questão se valerá a pena pagar esta diferença pelo motor a gasóleo pois, feitas as contas, será necessário percorrer alguns milhares de quilómetros para amortizar o que se paga a mais no preço a mais à cabeça. E isto tendo também em atenção que o motor a gasolina até é mais potente 5 cv.A exemplo do que sucede com as versões a gasolina, o Hyundai Kauai 1.6 CRDi distingue-se pela sua estética elegante e moderna, oferecendo igualmente um nível de equipamento muito completo. Por exemplo, inclui entre outras funcionalidades de segurança a travagem autónoma de emergência com detecção de peões, radar de ângulo morto, alertas de tráfego na retaguarda do veículo e de fadiga do condutor, manutenção à faixa de rodagem, controlo automático de máximos, etc.