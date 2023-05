Kia revela SUV elétrico EV9

Apresentado recentemente em Frankfurt durante o ‘Kia Brand Summit’, o quarto modelo 100 por cento elétrico da Kia, o EV9, é um SUV robusto, sofisticado, tecnologicamente evoluído e com uma estética ousada, concebido, segundo a marca, para os estilos de vida modernos em plena era de eletrificação.

Construído sobre a Plataforma Modular Global Elétrica (E-GMP) da Kia, o EV9 mede pouco mais cinco metros de comprimento, 1,98 m de altura e 1,75 m de altura, dimensões mais americanas e menos comuns no mercado europeu, onde, aliás, as suas vendas deverão ser mais discretas.

Preços ainda não há, mas a avaliar pelos concorrentes listados pela marca – o Tesla Model X, o BMW iX, o Mercedes EQE SUV e o Volvo EX90 – não será de esperar uma grande ‘pechincha’.

Para já, a gama compreende duas versões, uma com tração traseira, outra com tração integral. Ambas estão equipadas com uma bateria de 99,8 kW de quarta geração da Kia.

A versão com tração traseira possui um motor de 150 kW e um binário máximo de 350 Nm. Com uma velocidade máxima de 185 km/h, este grupo propulsor permite uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em 9,4 segundos e oferece uma autonomia exclusivamente em modo elétrico de até 541 km, de acordo com o ciclo WLTP.

Por seu turno, a versão com tração integral é propulsionada por dois motores gémeos de 141 kW, que garantem um binário máximo de 250 Nm para o eixo dianteiro e 350 Nm para o eixo traseiro no modelo de base e de 350 Nm para ambos os eixos no modelo GT-line.

Esta versão atinge uma velocidade máxima de 200 km/h, conseguindo acelerar dos 0 aos 100 kmh em 6,0 segundos e 5,3 segundos (modelo de base e GT-line, respetivamente). A autonomia máxima estimada (WLTP) é de 497 km.

O Kia EV9 suporta carregamentos ultrarrápidos de 800 V, que se traduzem em apenas 15 minutos para carregar até 239 km de autonomia na versão com tração traseira e de até 219 km na versão com tração integral.

É também compatível com carregamento bidirecional, que lhe dá acesso a tecnologias de futuro extremamente avançadas, tais como as funções ‘Vehicle-to-Load’ (V2L), ‘Vehicle-to-Building/Vehicle-to-Home’ (V2B/V2H) e ‘Vehicle-to-Grid’ (V2G), que estão a ser implementadas gradualmente na Europa.

Design inspirado na natureza

À semelhança do Kia EV6, o EV9 é segue a filosofia de ‘design’ ‘Opposites United’, exclusiva da marca. O seu exterior caracteriza-se por uma geometria extremamente sólida, linhas descomplicadas e um perfil assumidamente de SUV. Na secção dianteira, apresenta a última geração do ‘Rosto de Tigre Digital’, onde os faróis verticais são alimentados por LED e caracterizados por uma projeção de lente estreita ou, no caso do GT-line, por uma projeção de luz cúbica, de pequena dimensão.

Na traseira, a iluminação do tipo ‘mapa das estrelas’, a par das emblemáticas luzes LED, tornam o modelo imediatamente reconhecível.

Os manípulos exteriores embutidos e automáticos das portas contribuem para uma aparência moderna e mais avançada, ao mesmo tempo que as entradas de ar ativas, com cortina de ar, melhoram o desempenho aerodinâmico.

Os pneus com absorção de ruído, de 19, 20 ou 21 polegadas, montados em jantes de liga leve com baixa resistência ao ar e um elemento decorativo retangular inconfundível, completam o exterior.

No mercado europeu, o EV9 estará disponível em cinco cores com acabamento brilhante: ‘Snow White Pearl’, ‘Aurora Black Pearl’, ‘Flare Red’, ‘Pebble Gray’ e ‘Iceberg Green’. Exclusivamente para a versão de base do EV9, está ainda disponível o ‘Ivory Silver’, nas variantes brilhante ou mate. Por fim, com origem no Concept EV9, a cor ‘Ocean Blue’ pode ser escolhida com a versão GT-line, igualmente em brilhante ou mate.

Interior minimalista

O habitáculo do EV 9 caracteriza-se por uma organização de espaço minimalista e fácil de utilizar. A distância entre eixos longa e o piso plano, permitiu criar um espaço interior único. O veículo está equipado com três filas de bancos e é disponibilizado de série com as configurações de seis ou sete lugares.

Quando o veículo está parado, o utilizador pode escolher entre a função de relaxamento ou giratória para os bancos da segunda fila, que podem ser rodados de forma a ficarem de frente para os ocupantes da terceira fila.

Entre outras inovações, o EV9 apresenta ecrã panorâmico triplo e oferece, como opção ecrãs digitais ligados a câmaras que, ao invés de espelhos analógicos, permitem expandir o campo de visão do condutor, aumentando a segurança e comodidade.

A consola central está equipada com um carregador rápido e sem fios para telefones, além de um módulo com porta e carregador USB. A segunda e a terceira fila de bancos também dispõem de carregadores USB.

Amplo para os ocupantes, o modelo apresenta ainda um espaço de arrumação adicional na dianteira. Este compartimento oferece um volume máximo de 90 litros na versão com tração traseira e de 52 litros na versão com tração integral. A bagageira traseira proporciona 828 litros de espaço de carga até aos bancos da segunda fila, com as costas na vertical, e 333 litros até aos bancos da terceira fila, com as costas nessa mesma posição.

Segurança ao mais alto nível

Em matéria de segurança e apoio ao condutor, o EV9 destaca-se pelas diversas funcionalidades de assistência ativa à condução. Trata-se do primeiro modelo da Kia a contar com funcionalidades de condução autónoma de nível 3, através do sistema ‘Highway Driving Pilot’ (HDP), que conserva uma distância de segurança em relação ao veículo da frente e mantém o veículo centrado na sua faixa de rodagem, mesmo que o condutor largue o volante.

Caso detete um risco iminente, o sistema poderá até mesmo efetuar uma manobra de emergência, para evitar uma colisão. O EV9 disponibiliza ainda a função de condução sem mãos, que será disponibilizada na Alemanha em primeiro lugar.

Também presente, como equipamento de série, está a última geração do ‘Highway Driving Assist’ (HDA 2) com assistência à mudança de faixa e deteção de mãos no volante.

Negócios em Frankfurt, a convite da Kia

Destaques

Atualizações remotas

O EV9 é o primeiro modelo da Kia que pode ser atualizado através da loja Kia Connect, que permite atualizar e personalizar o veículo. É possível adquirir funcionalidades adicionais, que são depois instaladas remotamente no veículo por intermédio de atualizações remotas. Ao longo do tempo de vida útil do veículo, estas atualizações abrangerão todos os seus elementos, nomeadamente as funcionalidades e equipamentos de segurança e comodidade, desempenho de condução, aspeto exterior e infotainment.

Instrumentação

O habitáculo do Kia EV9 está equipado com tecnologia simples, que garante uma experiência de utilizador mais intuitiva. O ‘Triple-Panorama-Display’ incorpora um painel de instrumentos de 12,3 polegadas, localizado de frente para o condutor, um monitor AVNT também de 12,3 polegadas e um sistema de controlo de climatização de 5,1 polegadas. Tal como os botões físicos no volante, os botões dissimulados adicionais apenas se acendem quando o veículo é ligado. O sistema de navegação com ecrã táctil do EV9 oferece uma ampla gama de funcionalidades, tais como Bluetooth (que permite aos ocupantes ligar dois dispositivos móveis em simultâneo), Android Auto e Apple CarPlay, todos de série.

Características técnicas

€n.d.

Kia EV9

Motor: síncrono de ímanes permanentes (dianteiro e traseiro).

Bateria: iões de lítio, 99,8 kWh.

Tração traseira (RWD): Potência máxima(motor traseiro) 150 kW (203 cv) entre as 4200 e as 8200 rpm.

Binário máximo (motor traseiro): 350 Nm

Tração integral (AWD): Potência máxima (combinada) 282,6 kW (384 cv)

Binário máximo (combinado): 600 Nm (de série) ou 700 Nm (com Boost ativado)

Aceleração máxima 0-100 km/h: 9,4 (RWD), 6,0 (AWD), 5,3 (com upgrade)

Velocidade máxima (km/h): 185/200 (RWD/AWD)

Transmissão: redutora de 1 velocidade

Consumo de energia: 21,0 (RWD, jantes de 19"), 22,8 (AWD, jantes de 19")

Autonomia máxima: 541 km (RWD), 497 km (AWD).