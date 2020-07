Land Rover Defender - Revolução total

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Ao longo de setenta e tal anos de vida, o Land Rover Defender tornou-se numa referência. Era impossível resistir à passagem do tempo e nunca é fácil recriar um ícone.Mas era obrigatório virar a página e o aspeto rústico do passado deu origem à elegância do design que aponta caminhos para o futuro, num modelo que pode agora ser configurado a gosto: quatro pacotes de equipamento - Explorer, Adventure, Country e Urban ...