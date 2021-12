Mazda MX-5 - Mais ágil nas curvas

A geração 2022 do ‘roadster’ mais vendido no Mundo, o Mazda MX-5 (soft-top e RF), evolui no ‘design’ e recebe um novo controlo de tração, que melhora o comportamento em curva. Chega a Portugal durante o primeiro trimestre do próximo ano.

Mazda MX-5 - Mais ágil nas curvas









