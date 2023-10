MG regressa ao mercado português

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Representada pela MG Portugal, a marca já está presente no nosso país com uma rede de 14 concessionários e comercializou no ano em curso mais de 800 unidades.

Ricardo Lotra, ‘country manager’ da MG para o mercado português, apresentou agora, oficialmente, a sua gama de veículos, com a qual quer democratizar o acesso do consumidor português aos automóveis do futuro.

Desenvolvidos nos estúdios de ‘design’ da SAIC Motor (Shanghai Automobile Industry Corporation), atual ‘empresa mãe’ da MG, a gama de modelos da marca está adaptada ao gosto europeu, e obedece a elevados padrões de qualidade, segurança e tecnologias de ponta, a um preço competitivo e acessível.

Segundo o responsável da marca, a título de exemplo, o MG4 Eletric está no topo das preferências dos portugueses. Graças à nova plataforma MSP (Modular Scalable Platform) o modelo oferece um ‘design’ atrativo e um excelente nível de condução. Com 320 km de autonomia, a versão standard do MG4 Electric está disponível a partir de 32.990 euros.

A gama compreende ainda três outras variantes – Comfort, Luxury e Luxury Lon Range – com autonomias várias e um máximo de 520 km.

Com uma história que remonta a 1924, a MG é uma marca reconhecida por fabricar automóveis desportivos emocionantes, divertidos de conduzir e com uma boa relação qualidade-preço. Desde o original MG 14/28 Super Sports, concebido pelo lendário Cecil Kimber, até ao atual MG ZS EV totalmente elétrico, a MG sempre foi marcada pela inovação.