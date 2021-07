Nissan Qashqai - Mudança de ciclo

Pioneiro do fenómeno SUV compactos, o Nissan Qashqai prepara-se para a mudança de ciclo com uma nova geração apostada eletrificação em propulsores a gasolina com tecnologia ‘mild-hybrid’.

Nissan Qashqai - Mudança de ciclo









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.