Características

40.480€

8,4 (urbano);

6,0 (extra-urbano);

6,9 (misto).

Destaques

A Renault Sport apresentará até final do ano uma versão Mégane 'Trophy' com um motor de 300 cv e 400 Nm.

R.S. Monitor: mais simples e potente

A nova geração do dispositivo de telemetria e indicação de dados R.S. Monitor sintetiza as informações de 40 sensores distribuídos pelo veículo e afixa, em tempo real, no ecrã táctil R-Link 2 uma infinidade de parâmetros: aceleração, travagem, ângulo de volante, 4Control, temperaturas, pressões, etc.

Tecnologia 4Control de série

O sistema de quatro rodas direccionais 4Control está disponível de série no Mégane R.S. nos chassis Sport e Cup, com uma parametrização adaptada a um veículo de altos desempenhos. O sistema permite melhorar a agilidade nas curvas mais apertadas e a estabilidade nas curvas rápidas.



Renault Mégane R.S. 280 EDCdianteiro transversal, alumínio, quatro cilindros em linha, 16 válvulas, injecção directa, gasolina, turbo, intercooler, 'start/stop'.1.798 cc.280 cv às 6.000 rpm.390 Nm (2.400-4.800 rpm).250 km/h.(0-100 km/h): 5,8 s.dianteira.automática de seis velocidades.155 g/km.Versão R.S. 280 (cx. manual) - 38.780€Comercialização: Maio 2018 (só caixa EDC)A nova geração (IV) do desportivo Mégane R.S. só chega ao mercado nacional em Maio, mas nós já a conduzimos nas estradas da Andaluzia e nas pistas de Jerez de la Frontera, no sul de Espanha.Quatro rodas direccionais 4Control, dois tipos de chassis - Sport e Cup -, caixa de velocidades automática EDC (a manual de seis relações chega mais tarde), motor cada vez mais potente, o novo desportivo da Renault é rápido, divertido de conduzir e oferece desempenhos capazes de fazer sofrer a concorrência forte no segmento.Para já, um argumento de peso é a nova versão do motor 1.8 turbo de injecção directa, resultante das sinergias da Aliança - o mesmo que equipa o Alpine A110, embora com menos 28 cv de potência. No Mégane R.S. este propulsor faz 280 cv às 6.000 rpm ('red line' às 7.000) e oferece um binário de 390Nm entre as 2.400 e as 4.800 rpm.Para conseguir estes valores, os engenheiros da marca conceberam uma nova cabeça de motor com estrutura reforçada e refrigeração mais eficaz, para dissipar o calor mais próximo da câmara de combustão. O turbocompressor de dupla entrada, já utilizado no Mégane III R.S., permite também melhorar o binário a baixo regime.O motor do Mégane R.S. beneficia ainda de tratamentos específicos de superfície para os pistões de válvulas e revestimento das camisas dos cilindros. A distribuição por corrente permite reduzir as emissões de CO2 e os consumos (-11% e -8%, respectivamente, em relação ao Mégane III R.S.).A oferta de transmissões inclui a automática EDC com patilhas no volante e a caixa manual, ambas de seis velocidades. Têm novos parâmetros para se adaptarem a todos os estilos de condução. Na caixa EDC é possível escolher entre os modos Comfort, Normal, Sport e Race. Estes dois últimos modos admitem ainda o 'Multi Change Down' (redução de várias relações em simultâneo) e o 'Launch Control'.Revisão completa também do sistema de travagem (Brembo), da direcção e da suspensão, que adopta amortecedores com batentes hidráulicos de compressão inspirados na F1.Esteticamente, este Mégane R.S. vai mais longe que as anteriores versões. Mais musculado, vias alargadas, distância ao solo reduzida em 5 mm em relação ao GT, novas rodas de 18 e 19 polegadas e escape central tornam o seu visual mais agressivo. O interior acompanha as linhas desportivas do modelo com Bancos RS em Alcantara e equipamento completo (mais de 20 ajudas à condução).Negócios em Jerez, a convite da Renault