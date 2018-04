Características

Destaques

dianteiro transversal, alumínio, 4 cilindros em linha, 16 válvulas, gasóleo, injecção directa, turbo, geometria variável, intercooler, start/stop1.969 cc.150 cv às 3.750 rpm.320 Nm das 1.750 às 3.000 rpm.205 km/h.9,9 segundos.dianteira.manual 6 velocidades.4,3 litros/100 km.114 g/km de CO2 (Euro VI).A nova carrinha Volvo V60 é, sem exageros, um verdadeiro regalo para os olhos. Tudo nela respira elegância, luxo e muita qualidade. À boa maneira escandinava. E não é caso para menos, já que a V60 é um dos mais emblemáticos modelos da marca sueca.Revelada no recente Salão Automóvel de Genebra, a nova V60 foi esta semana apresentada à imprensa no nosso país, quando arranca também a sua comercialização na rede oficial de concessionários.Tendo por base a nova plataforma SPA da Volvo - Scalable Product Architecture, utilizada já nos modelos da Série 90 e no XC60, a nova familiar V60 mede 4,76 metros de comprimento e oferece linhas muito puras e dinâmicas. A nova identidade da Volvo está fortemente vincada na nova grelha frontal e nas luzes dianteiras e traseiras.No interior, como era previsível, a V60 retoma quase de forma idêntica o design, a qualidade e o conforto do XC60. Os materiais autênticos e os detalhes refinados, como o padrão de diamante nos botões de comando e o painel central criam um ambiente requintado.A climatização tem ajuste individual e os bancos são espaçosos. Os da parte dianteira são moldados de modo a terem uma ergonomia perfeita, complementando a forma humana e fornecendo um apoio excepcional com uma ampla gama de ajustes. Atrás, todos os passageiros beneficiam de espaço generoso em todas as cotas.A V60 oferece ainda um espaço de carga mais generoso que na anterior geração. Com os bancos traseiros em posição normal são 529 litros que podem aumentar até a um máximo de 1.364 litros, com os bancos rebatidos. O portão eléctrico da bagageira permite que seja aberto ou fechado utilizando um botão no interior ou no próprio portão. Está disponível ainda com uma função mãos livres que permite abrir e fechar deslocando simplesmente o pé sob o pára-choques traseiro.O painel de instrumentos também é parecido ao do XC60 com um grande "tablet" ao centro, onde é possível controlar a maioria das funções do veículo desde a navegação à conectividade e ao sistema de áudio. Em matéria de segurança, a novidade tem a ver com o sistema de travagem de urgência em contramão (ver destaque).As várias tecnologias da marca estão igualmente disponíveis na V60, desde a suspensão pneumática ao piloto semiautomático, capaz de funcionar até 130 km/h.Nesta fase, a gama dispõe unicamente de motorizações Diesel. Mais tarde haverá versões híbridas e a gasolina.Desde o lançamento, em 1953, da Volvo Duett, a marca já vendeu mais de seis milhões de carrinhas à escala mundial.A Volvo estreia na V60 o sistema Oncoming Mitigation com travagem, que é capaz de detectar veículos que se dirigem contra a V60, em contramão. Se a colisão não puder ser evitada, o sistema trava a V60 e prepara os cintos de segurança dianteiros para reduzir o efeito de uma colisão.No lançamento, a gama V60 compreende dois acabamentos (Momentum e Inscription), três motores - D3 de 150 cv, D4 de 190 cv e T6 de 313 cv - e duas transmissões, manual e Geartronic de 6 e 8 relações. A versão mais potente tem tracção AWD. Os preços vão dos 46.282 aos 60.489 euros.