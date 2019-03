“Não fiz uma única apreensão! Em 40 anos...”

Nas quatro décadas que este ao serviço da Guarda Fiscal, Mário Baptista, 87 anos, não fez uma única apreensão. “A nossa consciência perguntava: vamos apreender porquê? Se tínhamos cá bastante café, não era lógico fazer apreensões, estaríamos a prejudicar a economia do país.” (risos). Foi tripulante e depois patrão da lancha que controlava as atividades no Guadiana, da foz até ao Pomarão. “Foi assim a vida, eu andei nessa vedeta até me reformar”. Mário Baptista é um dos casos da reportagem “Os homens do contrabando”, publicada no Negócios.