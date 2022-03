Maria Raquel Freire: A Rússia tornou-se a maior ameaça à segurança europeia

Putin sairá muito fragilizado da guerra na Ucrânia. Esta é a opinião de Maria Raquel Freire, especialista em Rússia e espaço pós-soviético. De facto, muitos dos objetivos do Presidente russo saíram furados. "Temos uma grande solidariedade europeia e uma NATO revitalizada", precisamente o oposto do que a Rússia pretendia, considera a investigadora do Centro de Estudos Sociais e professora de Relações Internacionais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Neste momento, "foram criadas as condições para haver uma discussão mais séria sobre a reforma das Nações Unidas". E, no Kremlin, também pode haver mudanças.





