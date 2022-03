A centelha cósmica de Putin

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Temos de semicerrar os olhos para contemplar o peito do kaiser Guilherme II. Levou, se bem se lembram, a Alemanha para a I Grande Guerra e abdicou com a derrota. Mas quero é falar do seu peito faiscante, de magoar os olhos. Guilherme cobria o amplo tórax de medalhas, condecorações, cruzes de guerra. O seu peito, e gostaria de ter sido eu a inventar a definição, era já uma "declaração de guerra".





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...