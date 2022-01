A geração da abundância pode encolher

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Os habitantes dos Países Baixos continuam a ser o povo mais alto do mundo, confirmam os dados divulgados no final de 2021 pelo Instituto Nacional de Estatística daquele país. Mas a medição de 719.000 pessoas entre os 19 e os 60 anos trouxe uma constatação surpreendente: os neerlandeses estão a ficar mais pequenos - em relação aos nascidos em 1980, os rapazes de 2000 são 1 cm mais baixos e as raparigas da mesma idade perdem ...