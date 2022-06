O massacre na escola primária de Uvalde, no Texas, voltou a pôr na praça pública a discussão sobre a lei das armas nos EUA. Joe Biden quer aprovar nova legislação no Congresso norte-americano para haver um maior controlo na compra de armamento por parte dos cidadãos. Mas pode não ter sucesso. Republicanos e democratas estão reféns do fortíssimo lóbi das armas, que financia com milhões de dólares as campanhas eleitorais dos candidatos de ambos os partidos do sistema.

À lei da bala









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: À lei da bala O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar