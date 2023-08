A mão de Marilyn

Estarrecido com os dotes divinatórios, e porventura marianos, de Marilyn, o patrão do Mocambo aceitou e, em Março de 1955, Ella Fitzgerald, cantora negra, arrasou no Mocambo.



Manuel S. Fonseca







... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante Nenhum corpo suporta tanta despesa. É o que qualquer um dirá de Marilyn Monroe por pouco que saiba da atribulada vida dela. Mas não, a frase disse-a eu, em 1980, se bem sei, a propósito da actriz Manuela de Freitas. Ora não é de frases que quero falar, mas sim da mão que nos ajuda quando nada nos promete pão, vinho e rosas.



Ouçam a voz de Ella Fitzgerald. Vinha lá do peito, cristalina como se no peito tivesse uma fonte,...

