Alfredo Cunha, o fotógrafo da condição humana

"Sempre que encontro o Adelino Gomes, ele diz-me: que o deus do repórter se mantenha connosco" – esta é a nossa saudação. Nós achamos que os repórteres têm de ter um deus para estarem nos sítios certos à hora certa. Os deuses dos repórteres têm estado comigo".

Alfredo Cunha falava numa entrevista publicada no Negócios em dezembro de 2015. Os deuses continuam do seu lado, e agora a obra do fotógrafo dá corpo ao novo título da Série Ph., coleção de monografias dedicada a fotógrafos portugueses contemporâneos.

Lançado pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM), e com direção editorial de Cláudio Garrudo, "Ph.09 Alfredo Cunha" aborda os mais de 50 anos do percurso do fotógrafo e conta com dois ensaios sobre a sua obra: "Do ofício à arte", de António Barreto, e o texto "Do índice ao ícone", de David Santos.