Olhamos para os oceanos e sentimos que o tempo urge para os salvarmos. Não é por acaso que muitas marcas, que têm uma forte ligação ao mar, continuam a apostar em modelos que nos ligam a esse mundo tão importante, desafiador e misterioso. Agora é a Blancpain que apresenta a terceira série de edição limitada dos relógios de mergulho Blancpain Ocean Commitment (BOC).Ao adquirir um destes 250 relógios disponíveis, cada comprador contribui para a participação da marca na defesa da protecção dos mares e oceanos. A insígnia compromete-se a doar mil euros pela venda de cada relógio, o que implica um total de 250 mil euros, que se juntam a outras contribuições da marca nos últimos anos. E isto segue a rota da marca, já que desde o lançamento do Fifty Fathoms (o primeiro relógio de mergulho moderno), em 1953, a Blancpain mantém um compromisso inabalável em explorar, preservar e melhor compreender o mundo dos oceanos. Há quatro anos, além do apoio anual da Blancpain a expedições e relevantes projectos oceanográficos, a marca apresentou a primeira série de edição limitada de relógios BOC.O Fifty Fathoms Ocean Commitment III apresenta as principais características do modelo de 1953, que desde então definiu os melhores relógios de mergulho para toda a indústria relojoeira. Fiel ao ADN do relógio original, este modelo aloja um fiável e robusto movimento automático, calibre 1151, com uma reserva de marcha de quatro dias. O balanço está equipado com uma espiral em silício, um material insensível a campos magnéticos, estando assim o movimento protegido sem a necessidade de recorrer a uma caixa interior em ferro, que era a solução usada no passado. O fundo da caixa com vidro de safira transparente oferece uma visão clara do movimento com decoração Côtes de Genève, bem como da massa oscilante dourada, especialmente gravada com a inscrição "Ocean Commitment", e apresentando um acabamento NAC (uma liga composta principalmente de platina).O relógio é estanque até 30 bar, o que equivale aproximadamente a 300 m, e apresenta ainda uma luneta rotativa unidireccional, essencial para um relógio de mergulho. De cor azul, evocando o tom dos oceanos, a luneta é coberta por um anel em vidro de safira resistente a riscos, um elemento inovador introduzido pela Blancpain em 2003. Os seus índices de grandes dimensões são em Super-LumiNova, assim como os marcadores horários e ponteiros, assegurando assim uma óptima legibilidade em condições subaquáticas. A cor azul-escura usada para embelezar a luneta está igualmente presente no mostrador deste relógio de edição limitada, ostentando igualmente o logo BOC às 6 horas.Este novo modelo apresenta uma caixa em aço de 40 mm de diâmetro com acabamento acetinado e escovado, sendo um diâmetro exclusivamente reservado para edições limitadas destas. Este modelo conta com bracelete em tecido e apresenta ainda uma bracelete adicional em NATO, ambas a condizer com a cor do mostrador e da luneta.Para marcar a sua parceria com a Distinguished Gentleman's Ride, a Zenith, há muito familiarizada com o universo das motos, apresenta o Pilote Type 20 Chronograph Ton Up Black. Criado para celebrar a comunidade de motociclistas Café Racer, também conhecidos como "garotos" Ton-up, este relógio foi denominado Zenith Heritage Pilot Ton-up. Parte de uma cultura de roqueiros que exibem os seus velozes motociclos durante os seus encontros, uma Café Racer é uma moto da qual foi retirado todo o peso desnecessário para aumentar a velocidade e é também conhecida pelo seu minimalismo visual. Exibindo uma caixa de 45 mm de aço inoxidável habilmente envelhecido, um método moderno de se concentrar no seu apelo vintage e combinando o design geral do relógio, o mostrador escuro e fosco do Pilot Type 20 Chronograph Ton Up Black possui uma caixa preta que exibe uma gravura entalhada de um Café Racer na sua moto. Para um maior conforto e vida útil mais longa, a pulseira em couro "nobuck" encerado apresenta um forro de protecção em borracha e acabamento que contrasta com a costura branca e uma fivela em titânio. Impulsionado por um lendário calibre 4069 El Primero, automático "in House", que trabalha a 5Hz (36.000b VpH) com uma reserva de marcha de 50 horas, que combinado com um blusão de couro é simbólico para todos os motards que procuram um relógio com o fascínio pelo design vintage e um comportamento inconfundivelmente desportivo. Pelo terceiro ano consecutivo, a Zenith apoia a causa da Distinguished Gentleman's Ride, que se realiza a 30 de Setembro e prepara-se para marcar presença na edição deste ano. O Distinguished Gentleman's Ride 2018 é um evento internacional de solidariedade para entusiastas de motos clássicas e vintage, que visa sensibilizar e angariar fundos para os programas de saúde masculina da Movember Foundation.