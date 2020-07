Amália e a política

Na semana em que se comemora o centenário do nascimento de Amália Rodrigues, chega às livrarias um livro que apresenta o lado político desconhecido da Rainha do Fado. “Amália - Ditadura e Revolução (a História Secreta)” resulta de uma investigação do jornalista Miguel Carvalho e revela que apesar de nos palcos a artista ter alinhado no cenário montado pela propaganda do Estado Novo, nos bastidores foi chamada a ajudar financeiramente as famílias dos presos políticos.