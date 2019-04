Ana Quintans: “Em Portugal, a cultura ainda é encarada como entretenimento”

“Tudo nela é perfeito: a voz, a dicção, o estilo, mas também a postura, o vestido, as entradas furtivas”, escrevia em 2017 o crítico do Expresso Jorge Calado. A soprano Ana Quintans é apontada como a grande estrela portuguesa do canto barroco. Em Portugal, o seu nome ganhou espaço mediático depois de protagonizar a ópera “Alceste” no São Carlos. Vai estar este fim de semana nos Dias da Música do CCB, com “Time Stands Still” e “The Fairy-Queen”.