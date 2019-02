Ana Santos: “O meu trabalho é uma espécie de curto-circuito de vários lugares”

A artista plástica nasceu em Espinho, estudou na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e no Ar.Co, passou pela Alemanha e pelos Estados Unidos. Distinguida em 2013 com o Prémio EDP Novos Artistas, Ana Santos apresenta agora a exposição individual “Anátema”, que está no MAAT (Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia) até ao dia 20 de Maio.