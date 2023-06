António Sampaio da Nóvoa: António Costa perdeu oportunidade de ser o grande estadista do Portugal democrático

Há 11 anos, António Sampaio da Nóvoa foi Presidente das Comemorações do Dia de Portugal. No seu discurso afirmou que existem muitos "portugais" invisíveis no país. Muitos dos problemas que detetou em 2012 mantém-se, afirma. O reitor honorário da Universidade de Lisboa e ex-embaixador de Portugal na UNESCO lamenta que António Costa tenha perdido a oportunidade de se tornar no "grande estadista do Portugal democrático" para se limitar a ser "um chefe partidário". Não se arrepende de ter apoiado o PS nas últimas eleições legislativas, mas confessa-se "desiludido" com a incapacidade política deste Governo para lidar, por exemplo, com a turbulência na educação. O académico, com assento no Conselho de Estado, admite voltar a candidatar-se à Presidência da República.