Arlindo Oliveira: As mentes digitais são um seguro de vida para a espécie humana

Arlindo Oliveira, presidente do Instituto Superior Técnico (IST) e professor do Departamento de Engenharia Informática, lançou recentemente a versão portuguesa do seu livro “Mentes Digitais: A Ciência Redefinindo a Humanidade”, editado pela MIT Press. É uma reflexão sobre a inteligência artificial, sobre o homem e o seu futuro.