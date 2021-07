As alterações climáticas vão chegar ao prato

Os próximos anos serão determinantes para a alimentação. Se as alterações climáticas não forem travadas, há espécies de peixe que vão deixar de nadar no mar português por causa do aumento da temperatura da água e, no campo, as culturas que precisam de frio ou de muita água podem escassear. Não só a diversidade de alimentos será menor, como os preços vão subir face aos maiores custos de produção.

As alterações climáticas vão chegar ao prato









