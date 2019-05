As mulheres do Vaticano

O Papa Francisco poderá estar a preparar-se para nomear uma mulher para liderar a Secretaria para a Economia do Vaticano, de acordo com várias publicações especializadas. Se a escolha da professora universitária Claudia Ciocca se confirmar, nunca uma mulher teve tanto poder na Cúria Romana. Aos poucos, o Pontífice tem colocado várias leigas em lugares de responsabilidade no Vaticano. Um sinal de que alguma coisa pode estar a mudar.