Ascensão do antissemitismo ensombra a Europa

A espiral de ódio e violência contra os judeus está a crescer. 2021 foi o ano com mais incidentes contra esta comunidade na última década, de acordo com um relatório de duas organizações judaicas. O fenómeno cresceu sobretudo na Europa, seguindo-se os EUA. Se é verdade que os movimentos antissemitas nunca desapareceram, com a covid-19, ganharam força. As teorias da conspiração negacionistas acusam muitas vezes os judeus de estarem por trás da crise sanitária e de ganharem dinheiro com as vacinas. Portugal é visto por esta comunidade como um "paraíso", mas não está imune ao vírus do antissemitismo.





