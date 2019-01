Brexit incerto pode criar novas fissuras

Líderes de partidos divididos, Theresa May e Jeremy Corbyn sentem dificuldades para representar a novela do Brexit. Sem que seja possível antecipar o final do enredo, tudo aponta para que as divisões intra e extrapartidárias se agravem aquando da negociação da futura relação entre o Reino Unido e a União Europeia.