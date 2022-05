Bruno Cardoso Reis: Putin não se pode dar ao luxo de perder esta guerra

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Numa guerra, nem sempre ganha o mais forte. Esta é uma lição que a História nos deu nas últimas décadas. Por isso, o historiador Bruno Cardoso Reis, doutorado em estudos de guerra, não está surpreendido com os acontecimentos na Ucrânia. Putin apostou neste conflito para mostrar ao mundo a força da Rússia, mas "a guerra revelou grandes fragilidades nas forças armadas russas", afirma o professor de Geopolítica no ISCTE-IUL. Se não conseguir vencer, Putin ficará descredibilizado, o que abre caminho a um golpe de Estado. Contudo, isso será muito difícil de acontecer. Mesmo os críticos do regime temem que a alternativa seja bem pior.