Cada vez mais “ligados à ficha”

A mobilidade elétrica está a aumentar em Portugal, numa tendência que deverá manter-se na próxima década. As vendas de ligeiros 100% elétricos e híbridos duplicaram em janeiro, depois de um 2020 sempre a crescer -, em contraciclo com o mercado e acima da média europeia. Mas quais as limitações e desafios deste segmento cada vez mais popular?

