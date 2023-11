Carlos Bessa Pereira: “O mercado da arte em Portugal vai sofrer um grande choque”

Os "velhos" estrangeiros que moram em Portugal estão a comprar menos obras de arte. Muitos já têm as casas decoradas, outros estão a regressar aos seus países. Já os nómadas digitais não se interessam tanto por arte.



E os extraordinariamente ricos preferem fazer compras em Paris e em Londres... Estes são cenários traçados pelo galerista Carlos Bessa Pereira, que inaugurou no dia 19 de outubro a primeira galeria portuguesa em Itália, na cidade de Milão, em grande parte para contrariar o anunciado fado do País. Dias antes, também Pedro Cera, um dos mais internacionais galeristas portugueses, abriu um espaço em Madrid, na "calle" Barceló.



Em Itália, a Bessa-Pereira Gallery vai funcionar como plataforma logística na Europa e rampa de acesso às grandes feiras de arte - que continuam a ser o maior sustento das galerias. Foi há dez anos que o farmacêutico Carlos Bessa Pereira abriu um espaço de arte em Lisboa e alterou a sua própria história. Apostou sobretudo no design modernista e na arte contemporânea. Foi também presidente da Associação Portuguesa de Antiquários.