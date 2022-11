Carlos Martins: Para os fascistas, o mundo é um lugar de batalha

Hoje não existe um regime no mundo que se possa classificar como fascista. Esta é a opinião de Carlos Martins, autor do livro "Fascismos: para além de Hitler e Mussolini", publicado pela Desassossego. Na obra, o investigador associado do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa disseca os vários movimentos fascistas na Europa e no Brasil no século XX. Putin é a versão mais aproximada de um líder fascista, defende. Bolsonaro, Marine Le Pen, André Ventura e Giorgia Meloni são líderes da direita radical, não são fascistas. Mas o contexto económico que atravessamos fará aparecer "demagogos", que se aproveitarão do descontentamento das populações. Por isso, acredita que os nacionalismos vão aumentar.