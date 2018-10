Catarina de Albuquerque: Era preciso vontade política para “atacar” os grandes consumidores de água

Catarina de Albuquerque chegou a Nova Iorque em Setembro para ocupar o cargo de CEO da Sanitation and Water for All (SWA), uma parceria global da ONU, criada em 2010, que junta à mesma mesa governos, ONG, fundações, bancos de investimento e sociedade civil. Tem como missão fazer com que todas as pessoas no mundo tenham acesso a água potável, saneamento em condições de dignidade e a higiene até 2030. Uma missão possível, garante, assim haja “vontade política”.