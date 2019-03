“Chamavam-me o capitão de bando, eu era patrão”

Ildefonso Martins, 98 anos e antigo contrabandista, tem porte de herói. Foi “responsável pela quadrilha”, músico, acordeonista, namoradeiro. Apresenta-se como “contrabandista diplomado”. Foram 50 anos a atravessar o Guadiana – nadando, caminhando, namorando. Pelo meio da vida, foi trabalhador ferroviário na Gare d’Austerlitz, em Paris. Fala no gerúndio e, no seu discurso, o passado e o presente cruzam-se. Ele ainda é “patrão”. Basta ouvi-lo. Ildefonso Martins é um dos casos da reportagem “Os homens do contrabando”, publicada no Negócios.