Churchill em Lourenço Marques

Terá havido algum miúdo de Lourenço Marques que tenha visto Winston Churchill sair do comboio, cara enfarruscada, a roupa mais suja do que a de um labrego? Quem era aquele estrangeiro, claramente fora de lei, que assim pisava terra moçambicana?



Já não me lembro do meu primeiro estrangeiro. Os padres Miguel e Luís, da minha escola primária de Luanda, eram italianos, mas um capuchinho não é estrangeiro, talvez nem sequer ...