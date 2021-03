Clubhouse e os seus “clones”

O Facebook está a preparar a sua própria Clubhouse, o Twitter tem uma ferramenta semelhante e o Instagram criou as suas “live rooms”. Será uma questão de tempo até todas as grandes plataformas replicarem a rede-sensação do momento. Aqui não há textos, nem imagens, nem vídeos, é tudo a viva voz – em direto. Três entusiastas dos “social media” desmontam o sucesso deste clube “exclusivo”, apontam rivais e antecipam cenários

Clubhouse e os seus "clones"









