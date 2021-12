Cuidado com os rapazes

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Os punhos do marquês de Queensberry não assustaram Oscar Wilde. Eram punhos de lorde e fariam qualquer um pensar duas vezes. Foram esses punhos que criaram, no século XIX, as regras do pugilismo, que converteriam Cassius Clay num deus e as dentadas de Mike Tyson numa farsa.Wilde não tremeu; afrontou o marquês e mandou o mordomo nunca mais abrir a porta da rua àquele troglodita. O que opunha os dois homens era o jovem Alfred Douglas: ambos o amavam,...