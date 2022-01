Ano novo, vida nova. As tradicionais resoluções de ano novo coincidem agora com uma corrente de transformação que ganhou força com a pandemia. A tecnologia faz cada vez mais parte da nossa vida. Foi essa inovação que permitiu às empresas adaptarem-se rapidamente à nova realidade e que nos pôs a trabalhar em casa. Mas também é a tecnologia que em breve vai tirar emprego a muitas pessoas, alerta o especialista em gestão da mudança organizacional Daniele Dell’Erba. A sua experiência como consultor em multinacionais como Astrazeneca, Novartis e Electrolux mostrou-lhe que a melhor forma de gerir a resistência à mudança é envolver as pessoas. "É mais difícil resistir a algo do qual fui ou me considero coautor", diz o professor da Católica Lisbon School of Business & Economics.





