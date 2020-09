Hoje, um concerto é uma exceção, diz o músico português, que vai estar no Coliseu dos Recreios a 1 de novembro. No período de maior recolhimento, o ex-vocalista dos Silence 4 visitou o seu arquivo e encontrou canções que tinham sido preteridas para lados B de singles ou faixas extra de edições limitadas. Juntou alguns temas e lançou o disco “Lost and Found B-Sides and Rarities”. Uma outra versão de David Fonseca

David Fonseca: “Vamos estar muito tempo a viver de exceções”









