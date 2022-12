Desta madeira o meu caixão

Partilhar artigo



Vejam, chegou o rei castelhano, Filipe, que vai mandar em Portugal. Lisboa cheirou bem ao nariz de Filipe. Comparada com o cheiro da Madrid abafada, fétida, Lisboa, varrida pelos ventos atlânticos, cheirava a rosas, no dia 25 de Julho de 1581, dia em que Filipe II chegou e pisou o Terreiro do Paço, tentando não pisar o povo de que era legítimo rei.



No reino de Filipe, filho da portuguesa Isabel, filha mais velha do nosso rei D. Manuel I, o Sol nunca se ...