Dionísio Pestana: "Os últimos quatro, cinco anos foram incríveis"

Dionísio Pestana é dono do maior grupo hoteleiro português. Garante ter uma situação financeira sólida. E nunca aceitou créditos dos bancos sem necessitar. Assume alguma perplexidade pelo que aconteceu com o BES. E ainda não percebeu o fim do Banif. “Desapareceu”, diz. Mas também não percebe como se deram créditos a grupos que não conheciam o negócio dos hotéis. Há 42 anos no setor, já assistiu a altos e baixos. Acredita que está a chegar ao fim este momento que trouxe ao setor e ao grupo os melhores anos de sempre. E é nesse tempo que vai chegar ao hotel 100.