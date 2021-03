Domingos Soares Franco: Fui considerado um traidor no meio porque era um novo-mundista

No Verão Quente de 1975, Domingos Soares Franco foi rejeitado no Instituto Superior de Agronomia por ser filho de um "fascista". Pertencia a uma das famílias mais antigas no setor dos vinhos, dona da José Maria da Fonseca, que produz moscatel de Setúbal e o famoso Periquita. Foi para a Califórnia estudar enologia e viticultura. Viver nos EUA mudou-lhe "o chip". Quando regressou, o "establishment" não o aceitou e o seu curso nunca foi reconhecido. Tem o rótulo de irrequieto e é conhecido por ser um experimentalista, tanto na enologia como na viticultura. O enólogo soma já 40 vindimas e 39 anos na empresa da família. Foi eleito "Enólogo Vinhos Generosos do Ano", pela revista Vinho Grandes Escolhas e distinguido como "Personalidade do Ano no Vinho" pela Revista de Vinhos. Está na hora de "sair pela porta grande", afirma.





