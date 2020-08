E depois da política

Não é raro que as portas girem, que alguém que deteve poder de decisão sobre um setor, enquanto membro do Governo, passe pouco depois a gerir interesses privados nessa mesma área. António Mexia, presidente executivo da EDP, atualmente suspenso por ordem judicial, e antigo ministro no governo de Santana Lopes, é um exemplo. Há vários casos entre os órgãos dos principais grupos empresariais portugueses.

E depois da política









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.