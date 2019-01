Elizabeth Warren: A mulher que quer derrotar Trump

Com o aproximar das eleições presidenciais nos EUA, marcadas para o próximo ano, começam as movimentações na oposição para a apresentação de candidaturas. Para já, o nome mais relevante nos democratas é o da senadora eleita pelo estado do Massachusetts, Elizabeth Warren. A académica, uma jurista especialista na defesa do consumidor, é uma voz contra Wall Street. Na arena política, o embate com Trump já começou. O Presidente chamou-lhe “Pocahontas” quando esta disse ter sangue indígena nas veias.