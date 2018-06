Para o Verão

É uma parceria que tem como paixão comum os oceanos. Afinal, essas massas de água fazem parte do sistema ecológico e são determinantes para marcarem o tempo. Assim, não surpreende que a marca japonesa Seiko tenha anunciado uma nova parceria com o explorador oceânico e conservacionista marinho de renome, Fabien Cousteau. Em conjunto, criaram uma colecção cujo objectivo é o de consciencializar as pessoas para a preservação dos oceanos e da vida marinha. Desta parceria nasceu uma nova edição especial de três modelos chamada "Prospex Save The Ocean", com base nos relógios mais populares da linha Prospex.Recorde-se que a ligação da Seiko aos oceanos remonta a 1965, quando foi lançado o primeiro relógio de mergulho da marca japonesa. Desde então, a Seiko tem vindo a superar as expectativas com a sua tecnologia altamente inovadora. Como resultado de 50 anos de inovação, a colecção de mergulho da Seiko tornou-se numa referência da marca em todo o mundo.A colecção "Save The Ocean" foi concebida para apoiar as iniciativas de educação e conservação do Fabien Cousteau Ocean Learning Center - instituição fundada para fazer uma contribuição directa e positiva em favor da saúde dos oceanos - e é composta por três modelos com as características próprias de relógios de mergulho, focadas na robustez, legibilidade, segurança na operação, estanquidade e conforto em ambientes extremos como o fundo do oceano.Esta série de modelos Prospex apresenta um distinto mostrador azul graduado com uma textura que se assemelha à superfície da água. Desta colecção, dois dos relógios são automáticos e um outro solar, todos auto-suficientes, uma vez que dispensam pilha, tornando-os mais ecológicos. As braceletes também são adequadas a praticantes de mergulho e estão disponíveis em silicone tipo "acordeão", modelo desenvolvido pela Seiko e que se ajusta ao pulso com as mudanças de pressão durante o mergulho, ou em aço inoxidável com um extensor, que se ajusta ao pulso para poder ser usado directamente sobre a pele ou sobre o fato de mergulho.Os três modelos têm tampa gravada com "Air Diver's 200m" e "Special Edition". O modelo SRPC91K1, com calibre 4R36 automático, surge com bracelete "acordeão" em silicone, o SRPC93K1, com um calibre 4R35 automático e bracelete em aço inoxidável. E o modelo SSC675P1 surge com um calibre V175 - Cronógrafo Solar e com bracelete em aço inoxidável.Refira-se que Fabien, como primeiro neto de Jacques-Yves Cousteau, Fabien passou os primeiros anos de vida a bordo das famosas embarcações do avô e herdou a paixão pelos oceanos. Fabien tem um currículo notável como autor, orador e promotor dos oceanos e da necessidade de os proteger da destruição. Em 2016, fundou o Fabien Cousteau Ocean Learning Center para contribuir de forma directa e positiva para a saúde dos oceanos.A linha Portugieser continua a ser emblemática da IWC. Em 1939, dois homens de negócios portugueses, Rodrigues e Teixeira, fanáticos de relógios, quiseram fazer um relógio particular. Com várias especificações. E escolheram a IWC para esse trabalho. Perguntaram se a marca poderia fabricar um relógio de pulso, mas com as características de um cronómetro náutico porque, naquela época, só um relógio de bolso conseguia ter essa precisão. Os relógios de pulso eram quase experimentais.A marca gostou do desafio e disse que iria tentar fabricar o relógio. Assim fez. Não surpreende então que lance agora uma nova edição do Portugieser Yacht Club Chronograph, que faz parte da sua colecção "Summer Editions". Com uma caixa de aço inoxidável resistente à água, um mostrador azul e uma bracelete de borracha azul, este cronógrafo desportivo é um relógio destinado aos meses mais quentes do ano. Graças à sua caixa de aço inoxidável, resistente à água e com protecção de coroa integrada, o Portugieser Yacht Club Chronograph é destinado a este período do ano. O mostrador azul com submostradores brancos, os ponteiros banhados a ródio e o ponteiro dos segundos do cronógrafo a vermelho transmitem uma aparência casual. O calibre manufacturado 89361 com função "flyback" indica as horas e minutos num sub-mostador às 12 horas, enquanto a escala de um quarto de segundo, que rodeia o mostrador, permite a medição precisa de períodos de tempo mais curtos. O fundo da caixa transparente em cristal de safira oferece uma visão clara do funcionamento deste cronógrafo desportivo.