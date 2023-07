Era a Cinemateca adolescente…

Partilhar artigo



"Sou o presidente! Quero entrar!" Os corpanzis do Grave e do Gigante empertigaram-se e ripostaram curto e cerce: "Tem bilhete? É que se não tem bilhete, não entra!" Esse presidente da Câmara Municipal de Lisboa não era nem o gentil Carlos Moedas, nem o dinâmico António Costa. Era o lendário Krus Abecasis e queria impedir a exibição do filme "Je Vous Salue Marie", uma peça mais lírica do que iconoclasta do falecido Godard....