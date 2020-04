"Errata": houve sangue no 25 de Abril

Passados 46 anos da queda do Estado Novo, ainda há quem acredite que não houve sangue derramado na Revolução dos Cravos. A verdade, contudo, é que cinco portugueses morreram no “dia inicial inteiro e limpo”. Ainda hoje as famílias reclamam por um reconhecimento. Só Marcelo Rebelo de Sousa poderia emendar este mito.